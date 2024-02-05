"الخارجية الفلسطينية": تصريحات "سموتريتش الاستعمارية" مضللة وإنهاءُ الاحتلال الحل الأوحد لتحقيق السلام

واستنكرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الاثنين، تصريحات سموتريتش بشأن عدم سماحه للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على عدد من المستعمرين المتطرفين، واعتبرتها استخفافًا بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستعمار، وقلبًا لحقائق الصراع التي باتت أبسطُ أبجدياتها تؤكد أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية والاستعمار فيها لا يحقق الأمن لأحد، وإنما يؤدي إلى المزيد من التصعيد.