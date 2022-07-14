"بايدن" يؤكد دعم أمريكا لحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس)، دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، قبل يوم من اجتماع مقرر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم.
وقال "بايدن" عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "إن الولايات المتحدة تريد أن ترى سلاماً دائماً يتم التوصل إليه عبر المفاوضات بين دولة إسرائيل والشعب الفلسطيني"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "لا يزال حل الدولتين لشعبين يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن هو أفضل السبل لتحقيق ذلك، فكلاهما لهما جذور عميقة وقديمة في هذه الأرض".
ولم يذكر "بايدن" أي تفاصيل، ولم يتحدث عن إحياء المفاوضات المتوقفة من أجل التوصل إلى تسوية بين الجانبين.
من جانبه، أيد "لابيد" موقف "بايدن"، قائلاً: "إن حل الدولتين هو ضمانة لدولة إسرائيل ديمقراطية وقوية وذات أغلبية يهودية".