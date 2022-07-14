"بايدن" يؤكد دعم أمريكا لحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس)، دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، قبل يوم من اجتماع مقرر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم.