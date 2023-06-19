مصرع عنصر أمن تونسي عقب تعرضه للطعن أمام السفارة البرازيلية بتونس

لقي عنصر أمن تونسي مصرعه متأثرًا بجروحه جراء تعرضه للطعن أمام مقر السفارة البرازيلية.
وأعلنت السلطات التونسية أن رجلًا يعاني من اضطرابات نفسية طعن شرطيًا بالقرب من سفارة البرازيل في تونس اليوم الاثنين.
وقال شهود: إن الشرطة تنتشر بكثافة في المنطقة، وإنه يجري تطويق الموقع.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن الرجل طعن الشرطي بآلة حادة أثناء سؤاله عن أسباب وجوده بمحيط السفارة.
وألقت الشرطة القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه، وإصابته في الساق، ونقله للمستشفى في انتظار استكمال استجوابه.
وأفاد مسؤول بوزارة الداخلية وفق "رويترز" أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية، وهو مدرس عمره 53 عامًا، مضيفًا أنه لا علاقة له بأي فكر متطرف أو إرهابي.