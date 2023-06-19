مصرع عنصر أمن تونسي عقب تعرضه للطعن أمام السفارة البرازيلية بتونس

وأفاد مسؤول بوزارة الداخلية وفق "رويترز" أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية، وهو مدرس عمره 53 عامًا، مضيفًا أنه لا علاقة له بأي فكر متطرف أو إرهابي.