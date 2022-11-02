قادة عسكريون روس كبار ناقشوا استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا

من جانبه، أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إلى أنه ليس لديه تعليق على المعلومات التي نُشرت في التقرير، لكن في بيان أُرسل إلى "فرانس برس" قال: "إن أي تعليقات على استخدام روسيا أسلحة نووية مقلقة للغاية، وإن الولايات المتحدة تأخذها على محمل الجد".