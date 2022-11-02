قادة عسكريون روس كبار ناقشوا استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا

ناقش قادة عسكريون روس كبار مؤخرًا كيفية وسُبل استخدام أسلحة نووية تكتيكية في ساحة المعركة في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الأربعاء نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، لم تُسمِّهم.
وبيَّن المسؤولون للصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يشارك في النقاشات، ولم يظهر أي مؤشر على أن الجيش الروسي قرر استخدام مثل تلك الأسلحة، وهو أمر من شأنه تصعيد الحرب بدرجة كبيرة.
من جانبه، أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إلى أنه ليس لديه تعليق على المعلومات التي نُشرت في التقرير، لكن في بيان أُرسل إلى "فرانس برس" قال: "إن أي تعليقات على استخدام روسيا أسلحة نووية مقلقة للغاية، وإن الولايات المتحدة تأخذها على محمل الجد".