إدانة واستنكار.. "البديوي": يجب التحرك الفوري والعاجل لمنع الانتهاكات لحرم باحة المسجد الأقصى

وجدد دعوته لمؤسسات المجتمع الدولي كافةً إلى التدخل بقوة وسرعة؛ لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.