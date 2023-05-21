إدانة واستنكار.. "البديوي": يجب التحرك الفوري والعاجل لمنع الانتهاكات لحرم باحة المسجد الأقصى

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الانتهاكات لباحة المسجد الأقصى، وآخرها الانتهاك اليوم من قبل مسؤول إسرائيلي.
وشدد على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمنع هذه الانتهاكات لحرم باحة المسجد الأقصى، محملًا قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ردات الفعل الناتجة عن هذه الانتهاكات.
وجدد دعوته لمؤسسات المجتمع الدولي كافةً إلى التدخل بقوة وسرعة؛ لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.