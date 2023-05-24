قبل قمة فيلنيوس.. الأمين العام للناتو يقر بانقسام أعضاء الحلف بشأن عضوية أوكرانيا

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس "مستعدة للموافقة على اتفاقيات مع أوكرانيا، تهدف إلى منحها ضمانات أمنية، تساعدها في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل، والحيلولة دون أي اعتداءات مستقبلية محتملة".. لكن الدبلوماسيين الذين تحدثت إليهم وكالة "فرانس برس" قالوا إن مصطلح "ضمانات" لا يحظى بإجماع داخل الحلف.