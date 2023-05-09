بأشد العبارات.. الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأكدت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أن هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار الحرب المفتوحة التي تشنّها الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، في إطار سياستها المعلنة للقضاء على أي فرصة لتحقيق السلام، وإشعال أتون الفوضى والعنف بالمنطقة.