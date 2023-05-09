بأشد العبارات.. الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والمتمثلة في الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة اليوم، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيًا وإصابة 20 آخرين.
وأكدت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أن هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار الحرب المفتوحة التي تشنّها الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، في إطار سياستها المعلنة للقضاء على أي فرصة لتحقيق السلام، وإشعال أتون الفوضى والعنف بالمنطقة.
وحمّلت الأمانة العامة للجامعة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته على المنطقة بأسرها، داعيةً المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وتقديمهم للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب.