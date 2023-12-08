ما من مكان آمن في غزة.. "غوتيريش": لا يمكن تبرير القتل الوحشي للفلسطينيين

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن هجمات "حماس" على "إسرائيل" في السابع من أكتوبر "لا يمكن أن تبرر القتل الوحشي للشعب الفلسطيني".