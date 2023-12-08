ما من مكان آمن في غزة.. "غوتيريش": لا يمكن تبرير القتل الوحشي للفلسطينيين

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن هجمات "حماس" على "إسرائيل" في السابع من أكتوبر "لا يمكن أن تبرر القتل الوحشي للشعب الفلسطيني".
وجاءت تصريحات "غوتيريش" قبيل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على مطلب وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، في الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس".
وجاء في كلمة "غوتيريش"، أن تلبية الاحتياجات في غزة أصبحت مستحيلة، ومعبر رفح غير مصمم لاستقبال كميات المساعدات الكبيرة، وأن الاعتداءات على غزة مكثفة ومستمرة وتصيب منشآت صحية وتعليمية ودينية.
وأضاف: ما من مكان آمن في غزة والظروف في الملاجئ غير صحية، ونصف سكان الشمال وثلث النازحين في الجنوب بغزة يعانون مجاعة حقيقية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وتابع: لا يزال نحو 130 رهينة محتجزين، أدعو إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط، فضلاً عن معاملتهم بشكل إنساني والسماح بزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحين إطلاق سراحهم".
ودعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة، حيث خلفت الغارات الإسرائيلية أكثر من 17 ألف قتيل خلال شهرين.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان: "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
وأضاف: "الدعوة إلى وضع حد لإزهاق أرواح الفلسطينيين في غزة لا تمثل إنكاراً للهجمات البغيضة التي وقعت في السابع من أكتوبر في إسرائيل التي شنتها حماس".