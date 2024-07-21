"حان وقت تمرير الشعلة لجيل جديد".. سيناتور مستقل يدعو "بايدن" إلى التنحي

وحول القدرات العقلية لـ"بايدن"، وما إذا كان قد لاحظ أي تغييرات في الإدراك العقلي للرئيس "بايدن"، أجاب "مانشين": "لم ألاحظ". ونفى أي اقتراح بأنه لاحظ فرقًا في كيفية تصرف الرئيس في الأشهر الأخيرة قائلاً: "لم أواجه هذه المشكلة على الإطلاق".