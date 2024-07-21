"حان وقت تمرير الشعلة لجيل جديد".. سيناتور مستقل يدعو "بايدن" إلى التنحي

دعا السيناتور المستقل جو مانشين اليوم الأحد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، وتمرير الشعلة إلى جيل جديد، منضمًا بذلك إلى الدعوات المتزايدة من أعضاء حزب "بايدن" نفسه؛ لكي يتنحى عن الترشح للسباق الرئاسي لعام 2024.
وقال "مانشين" لجيك تابر في برنامج "ستيت أوف ذا يونيون" على شبكة "سي إن إن": "آمل أن يتم نقل السلطة بأكثر الطرق احترامًا؛ وآمل ذلك لأنني أعتقد أنه سيترك له إرثًا هائلاً كواحد من أعظم القادة الذين كانوا لدينا".
وأضاف: "أقول هذا، وتوصلت إلى هذا القرار بقلب ثقيل، أعتقد أنه حان الوقت لتمرير الشعلة إلى جيل جديد".
وذكر السيناتور المستقل أن الحملة الانتخابية تحدٍّ عقلي وجسدي لا يُصدَّق لأي شخص، وأنه يريد من الرئيس بدلاً من ذلك أن يركز طاقته على إتمام الأشهُر الخمسة الأخيرة من فترته.
وبيّن "مانشين" أن "بايدن" يمكنه استخدام ذلك الوقت لتوحيد بلادنا، وتهدئة الخطاب، والتمكن من تركيز اهتمامه على السلام في العالم.
وحول البدائل المحتملة قال "مانشين": "آمل أن تكون هناك عملية مفتوحة لاختيار مرشح جديد إذا تنحى بايدن، وأفضل الحكام كبدائل محتملة؛ لأنهم لا يستطيعون تحمُّل أن يكونوا حزبيين كقادة لولاية".
وطرح "مانشين" حاكم كنتاكي آندي بيشير وحاكم بنسلفانيا جوش شابيرو كخيارَين محتملَين، مؤكدًا أن الحاكمين مدرجان في قائمة طويلة من الأسماء التي يتم النظر فيها في الأوساط الديمقراطية.
وحول القدرات العقلية لـ"بايدن"، وما إذا كان قد لاحظ أي تغييرات في الإدراك العقلي للرئيس "بايدن"، أجاب "مانشين": "لم ألاحظ". ونفى أي اقتراح بأنه لاحظ فرقًا في كيفية تصرف الرئيس في الأشهر الأخيرة قائلاً: "لم أواجه هذه المشكلة على الإطلاق".
وتدهورت العلاقة بين "مانشين" و"بايدن" خلال رئاسة "بايدن"؛ إذ كان "مانشين" الوسطي بمنزلة عائق رئيسي أمام بعض الأولويات التشريعية للرئيس، وغيَّر انتماءه الحزبي من الديمقراطي إلى المستقل.