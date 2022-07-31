توقف عن عد الانفجارات.. قنابل الـ100 عام توقظها الحرائق!

ولم تكن هذه الحادثة سوى واحدة من حوادث عدة انفجرت فيها القنابل بسبب الحرائق، وتوقف المسؤولون في سلوفينيا عن تعداد انفجارات القنابل بسبب عددها الهائل، مكتفين بوضع إشارات على تلك التي تنفجر بالقرب من الطرق.