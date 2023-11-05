للمرة الثالثة .. إسرائيل تقطع كل خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، اليوم (الأحد)، انقطاع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت داخل قطاع غزة، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في السابع من أكتوبر.
واتهمت "بالتل" إسرائيل بقطع الخدمات، في بيان نشرته على صفحتها على "فيسبوك".
وقالت الشركة: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لسائر خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية التي تمت إعادة وصلها سابقًا للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي".
وواجه سكان غزة المحاصرون انقطاعًا شبه كامل للاتصالات وخدمات الإنترنت مرتين خلال الأسابيع الماضية، مع إلقاء الطائرات الحربية الإسرائيلية قنابل على قطاع غزة، ودخول قوات برية ومدرعات إليه.