للمرة الثالثة .. إسرائيل تقطع كل خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، اليوم (الأحد)، انقطاع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت داخل قطاع غزة، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في السابع من أكتوبر.