من معبر رفح.. "20" شاحنة جديدة تعبر اليوم نحو غزة

وتحمل تلك الشاحناتُ آلافَ الأطنان من الموادّ الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والملابس التي يحتاجها قطاع غزة في هذه الأوضاع الإنسانية المتدهورة. فيما تشير تقديرات المنظمات الدولية إلى أن الاحتياجات الفعلية للقطاع لا تقل عن "100" شاحنة يوميًّا؛ وهو ما يعكس البطءَ الشديد في وتيرة عبور الشاحنات نتيجة لإجراءات التفتيش الدقيق؛ الأمر الذي يعدّ إشكالية إنسانية؛ على حدّ وصف منظمة اليونيسف.