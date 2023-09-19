مفتتحًا الجمعيةَ العامة للأمم المتحدة.. "غوتيريش": يجب وقف الحروب وتحقيق الرفاهية للشعوب

وأكد "غوتيريش" في كلمته التي افتتح بها أعمال الدورة 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ أن الأمم المتحدة عازمة على تحقيق السلام، على الرغم من زيادة النزاعات؛ وفقًا لـ"فرانس برس".