"الضربة الجوية".. تنديد أممي بسقوط 22 قتيلاً مدنياً في السودان

وكانت وزارة الصحة السودانية بولاية الخرطوم قد قالت، السبت، إن ما لا يقل عن 22 شخصاً لقوا حتفهم وأُصيب العشرات في ضربة جوية نفّذها الجيش في مدينة أم درمان، مع دخول الحرب بين الجيش والدعم السريع أسبوعها الثاني عشر.