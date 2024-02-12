"إطلاق النار بشكل رئيسي في الرأس".. طبيب فرنسي يروي شهادته على الوضع الكارثي بغزة

في شهادته على الوضع الكارثي والمأساوي في قطاع غزة، قال الطبيب الفرنسي رافاييل بيتي في مقابلة مع "راديو سود"، اليوم (الاثنين): "كنا نضع المصاب الذي لا يزال على قيد الحياة على الأرض، ولأننا لا نملك الوقت الكافي لمحاولة إنقاذ ساقه، نقوم ببترها لنتحرك بشكل أسرع، ونترك المصابين الأكثر خطورة يموتون، لأننا نعلم أن علاجهم سيستغرق وقتاً طويلاً".
وأضاف "بيتي" رئيس قسم التدريب والشؤون الإنسانية في منظمة "مهاد" غير الحكومية، وأحد الأطباء الغربيين القلائل الذين تمكنوا من الذهاب إلى قطاع غزة في مهمة شبه مستحيلة: "إن الوضع في غزة كارثي، ولم يسبق لي رؤية ذلك من قبل".
وتابع: "إن وضع المستشفيات كارثي، فبينما كانت الحشود تتدفق وحين رأى الناس أننا أجانب، رحبوا بنا ترحيباً حاراً، وخرج جميع موظفي المستشفى، وسألونا: هل سمح لكم الإسرائيليون بالدخول؟".
وصف "بيتي" الوضع الإنساني في غزة بألم قائلاً: "تدفق الجرحى مستمر، يُطلق عليهم النار لإصابتهم، بشكل رئيسي في الرأس. المستشفى مكتظ، والموارد ليست كافية. يعمل الأطباء على استقرار حالتهم وعلاجهم في آنٍ واحد، وخارج المستشفى، تم تجريد السكان من إنسانيتهم، القمامة تتكدس، لا يتمكن الناس من الاستحمام، وهناك عدد قليل جداً من المراحيض. يصطف السكان للحصول على الخبز، أو لمحاولة شحن هواتفهم أو البحث على إشارة، وهناك باعة متجولون، يبيعون علب اللحوم والجبن والخضراوات، لكن لم يعد بإمكان أحد شراء أي شيء... إنهم يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الدولية".
وأضاف: "نظراً لسلوك إسرائيل فإن الوضع لا يمكن أن يتحسن، لقد هجَّرَ الإسرائيليون 1,200,000 شخص. إذا قرر بنيامين نتنياهو مهاجمة رفح حقاً، إذا فكر في مهاجمة رفح، فيمكننا اتهامه، بالرغبة في القتل، الرغبة الحقيقية بارتكاب مذبحة للسكان. فكيف يمكن العثور على أعضاء حماس من بين نحو مليون و400 ألف شخص، هذا يعني اللجوء إلى قتل الجميع".
ويؤكد "بيتي" أن إسرائيل خسرت الحرب منذ أربعة أشهر، لأن "حماس" لا تزال موجودة، المقاومة تواصل القتال، وعدم احترام حكومة إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، تجعل إسرائيل منبوذة في المجتمع الدولي. فهي لم تعد تحترم أي قانون أو أي نظام دولي. لقد ذهبت إلى مناطق الحرب لمدة ثلاثين عاماً، لم يسبق لي أن تحدثت عما حدث فيها، كما أتحدث الآن عما يجري في غزة.
وخاطب "بيتي" في ختام حديثه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلاً: "هناك مليون و400 ألف شخص عالقون في هذا الفخ، إنه أمر غير مقبول. سيد ماكرون، يجب أن تكون فرنسا قادرة على تميزها بقيمها الإنسانية، والأمر متروك لك لحماية السكان، وإطلاق سراح الرهائن، على فرنسا التميز بهذا الاتجاه بدلاً من صمتها".