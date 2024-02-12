"إطلاق النار بشكل رئيسي في الرأس".. طبيب فرنسي يروي شهادته على الوضع الكارثي بغزة

ويؤكد "بيتي" أن إسرائيل خسرت الحرب منذ أربعة أشهر، لأن "حماس" لا تزال موجودة، المقاومة تواصل القتال، وعدم احترام حكومة إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، تجعل إسرائيل منبوذة في المجتمع الدولي. فهي لم تعد تحترم أي قانون أو أي نظام دولي. لقد ذهبت إلى مناطق الحرب لمدة ثلاثين عاماً، لم يسبق لي أن تحدثت عما حدث فيها، كما أتحدث الآن عما يجري في غزة.

وخاطب "بيتي" في ختام حديثه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلاً: "هناك مليون و400 ألف شخص عالقون في هذا الفخ، إنه أمر غير مقبول. سيد ماكرون، يجب أن تكون فرنسا قادرة على تميزها بقيمها الإنسانية، والأمر متروك لك لحماية السكان، وإطلاق سراح الرهائن، على فرنسا التميز بهذا الاتجاه بدلاً من صمتها".