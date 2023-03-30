"ديفينس ون": غزو العراق أسوأ كوارث السياسة الأمريكية في القرن العشرين

وقالت المجلة: نحو 4 آلاف و600 جندي أمريكي لقوا حتفهم في حرب العراق، بينما يعاني مئات الآلاف من إصابات سواء كانت بدنية أو نفسية؛ بسبب الحرب، إضافة إلى تسبب الحرب في مقتل نحو 200 ألف عراقي من المدنيين.