"ديفينس ون": غزو العراق أسوأ كوارث السياسة الأمريكية في القرن العشرين

كشفت مجلة "ديفينس ون" الأمريكية أن غزو الولايات المتحدة للعراق كان أحد أسوأ كوارث السياسة الخارجية الأمريكية في القرن العشرين.
وأدّى التوصل إلى هذه النتيجة إلى تصاعد أصوات تنادي بإجراء إصلاحات تشريعية؛ لمنع واشنطن من خوض حروب جديدة في المستقبل.
ولفت تقرير المجلة إلى أن تكاليف حرب العراق لم تنتهِ، وأن تكلفتها مع تكلفة التدخّل في سوريا حتى الآن تقدر بثلاثة تريليونات دولار.
وقالت المجلة: نحو 4 آلاف و600 جندي أمريكي لقوا حتفهم في حرب العراق، بينما يعاني مئات الآلاف من إصابات سواء كانت بدنية أو نفسية؛ بسبب الحرب، إضافة إلى تسبب الحرب في مقتل نحو 200 ألف عراقي من المدنيين.