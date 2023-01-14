العثور على 5 وثائق سرية جديدة في منزل خاص لـ"بايدن"

وكان البيت الأبيض أعلن أخيرًا، العثور على 10 وثائق سرية في نوفمبر الماضي، أثناء إفراغ مكتب "بايدن" الخاص في مركز أبحاث تابع لـجامعة بنسلفانيا، الذي كان "بايدن" يعمل فيه بشكل منتظم خلال الفترة الممتدة بين منتصف عام 2017 وحتى بداية حملته الرئاسية في عام 2020.