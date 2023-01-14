العثور على 5 وثائق سرية جديدة في منزل خاص لـ"بايدن"

أعلن البيت الأبيض، اليوم (السبت)، العثور على 5 صفحات إضافية من وثائق سرية في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن الشخصي بويلمنجتون في ولاية ديلاوير.
وأوضح البيت الأبيض في بيان أن هذه الصفحات، التي تعود إلى فترة تولي "بايدن" منصب نائب الرئيس باراك أوباما، عثر عليها بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل، الخميس الماضي، وفقًا لـ"رويترز".
وكان البيت الأبيض أعلن أخيرًا، العثور على 10 وثائق سرية في نوفمبر الماضي، أثناء إفراغ مكتب "بايدن" الخاص في مركز أبحاث تابع لـجامعة بنسلفانيا، الذي كان "بايدن" يعمل فيه بشكل منتظم خلال الفترة الممتدة بين منتصف عام 2017 وحتى بداية حملته الرئاسية في عام 2020.
وعيّن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند روبرت هير، وهو مدع فيدرالي ومسؤول رفيع سابق بوزارة العدل الأمريكية، محققًا خاصًا في قضية تعامل الرئيس جو بايدن مع الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس الخاص ومكتبه.