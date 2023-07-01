"استراتيجية لاستعادة الأراضي".. لماذا زار رئيس المخابرات الأمريكية أوكرانيا؟

من جهتها ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين مطّلعين، أن "بيرنز" التقى في وقت سابق من يونيو "حزيران" الماضي، مع مسؤولين أوكرانيين، كشفوا عن استراتيجية لاستعادة الأراضي التي تحتلّها روسيا، وفتح مفاوضات وقف إطلاق النار مع موسكو بحلول نهاية العام الجاري.