"استراتيجية لاستعادة الأراضي".. لماذا زار رئيس المخابرات الأمريكية أوكرانيا؟

نقلت "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي، اليوم "السبت"، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" وليام بيرنز، أجرى زيارة سرية مؤخرًا إلى أوكرانيا، والتقى خلالها بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، ومسؤولين في المخابرات الأوكرانية.
وقال المسؤول: "سافر المدير بيرنز مؤخرًا إلى أوكرانيا، كما فعل بانتظام منذ بداية العدوان الروسي الأخير قبل أكثر من عام، وكما هو الحال مع الزيارات السابقة، التقى المدير بنظرائه في المخابرات الأوكرانية والرئيس زيلينسكي".
وبيّن أن "بيرنز" سافر إلى كييف قبل تمرد يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، والذي لم يكن موضوعًا للنقاش.
وأضاف: أن "بيرنز" أعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتبادل المعلومات الاستخباراتية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".
من جهتها ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين مطّلعين، أن "بيرنز" التقى في وقت سابق من يونيو "حزيران" الماضي، مع مسؤولين أوكرانيين، كشفوا عن استراتيجية لاستعادة الأراضي التي تحتلّها روسيا، وفتح مفاوضات وقف إطلاق النار مع موسكو بحلول نهاية العام الجاري.