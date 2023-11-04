"البرلمان العربي" يطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة الاحتلال: إبادة وجرائم حرب

طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية؛ لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على "جرائمه بحق الشعب الفلسطيني باعتبارها جرائم حرب".
وتقدّم البرلمان العربي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخطابٍ رسمي لتشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في جريمة الحرب التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال ضد المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، بدعم ومساندة دول كبرى، ومحاسبتهم على حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحقهم ليلاً ونهاراً، حتى تجاوز عدد الشهداء منذ بدء هذه الحرب الدموية العشرة آلاف شهيد، وأكثر من اثنين وثلاثين ألف جريح، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضدّ الإنسانية يجرّمها ويحرّمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان، وانتهاكٌ صارخٌ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب".
وأضاف البرلمان العربي، في بيان له، أن "ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، هي حرب إبادة جماعية تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، لطالما هناك صمتٌ مخزٍ وعدم محاسبة للجناة على جرائمهم، وتحدٍ سافرٍ لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى الخروج عن صمتهم وتحمُّل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة الاحتلال على جميع جرائمه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على الاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.
وجدّد البرلمان العربي، دعمه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.