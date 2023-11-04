"البرلمان العربي" يطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة الاحتلال: إبادة وجرائم حرب

وتقدّم البرلمان العربي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخطابٍ رسمي لتشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في جريمة الحرب التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال ضد المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، بدعم ومساندة دول كبرى، ومحاسبتهم على حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحقهم ليلاً ونهاراً، حتى تجاوز عدد الشهداء منذ بدء هذه الحرب الدموية العشرة آلاف شهيد، وأكثر من اثنين وثلاثين ألف جريح، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضدّ الإنسانية يجرّمها ويحرّمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان، وانتهاكٌ صارخٌ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب".