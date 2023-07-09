السودان.. الجيش يهاجم تمركزات الدعم السريع جنوبي الخرطوم

ووفقًا لشهود عيان، فقد انسحبت قوات الجيش من المنطقة وعادت إلى مقراتها شمالًا، وبدأت الحركة المواطنين تعود تدريجيًا إلى طبيعتها مع تحليق طائرة استطلاع حربية للجيش وسماع دوي انفجارات.