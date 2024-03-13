سقوط جرحى في ضربة استهدفت أكبر مستودعات الأونروا في رفح

وذكرت "توما": "يمكننا أن نؤكد أن مستودع/ مركز توزيع تابعًا للوكالة تعرّض للقصف. ليس لدينا حتى الآن مزيد من المعلومات حول ما حدث بالضبط"، قبل أن تضيف: "هناك عدد من الجرحى".