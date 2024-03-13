سقوط جرحى في ضربة استهدفت أكبر مستودعات الأونروا في رفح

قالت "جولييت توما" المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لـ"فرانس برس"، الأربعاء: إن مركزًا لتوزيع الدقيق تابعًا للوكالة تعرّض للقصف في رفح جنوب قطاع غزة.
وذكرت "توما": "يمكننا أن نؤكد أن مستودع/ مركز توزيع تابعًا للوكالة تعرّض للقصف. ليس لدينا حتى الآن مزيد من المعلومات حول ما حدث بالضبط"، قبل أن تضيف: "هناك عدد من الجرحى".
من جانبها قالت وزارة الصحة في القطاع: إن أربعة أشخاص قتلوا في قصف استهدف المستودع المعروف باسم "ويرهاوس" في حي الجنينة وسط رفح.
ووجدت الأونروا نفسها وسط جدل منذ أن اتّهمت إسرائيل 12 من موظفيها أواخر يناير الماضي بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة حماس.
وتؤدّي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين دورًا محوريًّا في عمليات الإغاثة في قطاع غزة؛ حيث تحذّر منظمات دولية من خطر المجاعة بعد نحو خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.