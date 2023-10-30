أنباء عن دخول دبابات إسرائيلية حي الزيتون بغزة ..و"المكتب الحكومي" ينفي

دخلت دبابات إسرائيلية، اليوم (الاثنين)، حياً على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.
وذكر شهود عيان أن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة وقطعت شارع صلاح الدين الذي يربط الشمال بالجنوب، وأطلقت النار في اتجاه أي سيارة تمرّ هناك، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري: "إن إسرائيل تمضي تدريجيًا وفقًا للخطة في غزة".
من جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأنه لا توجد حالياً آليات تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع صلاح الدين.
وأكد عدم حدوث أي تقدم بري إسرائيلي داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع.