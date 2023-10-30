أنباء عن دخول دبابات إسرائيلية حي الزيتون بغزة ..و"المكتب الحكومي" ينفي

وذكر شهود عيان أن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة وقطعت شارع صلاح الدين الذي يربط الشمال بالجنوب، وأطلقت النار في اتجاه أي سيارة تمرّ هناك، وفقاً لـ"فرانس برس".