الأمم المتحدة تكشف عن مقتل 183 شخصاً على الأقل إثر اشتباكات إثيوبيا

وأعلنت الحكومة الفيدرالية في أبريل تفكيك القوات الإقليمية في أنحاء البلاد، ما أثار احتجاجات من القوميين في أمهرة الذين رأوا أن الخطوة يمكن أن تضعف منطقتهم.