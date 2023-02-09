بايدن: لم أتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية

ووفقًا لنتائج الاستطلاع التي نُشرت يوم الاثنين الماضي، أيد 37% فقط من الديمقراطيين ترشحه؛ حيث أشار كثيرون إلى القلق من أن سن 80 عامًا سيمثل عبئًا كبيرًا مع زلات لسانه، والقلق حول صحته وقدراته على ممارسة مهام وظيفته. وبينما أيد الديمقراطيون أداءه خلال العامين الماضيين؛ فإن شهيتهم لدعم حملة إعادة انتخاب بايدن تبدو متراجعة. وكان تراجع الدعم لبايدن واضحًا بشكل أكبر بين الديمقراطيين الأصغر سنًّا.