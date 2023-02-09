بايدن: لم أتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن لديه "نية" للترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024؛ لكنه لم يتخذ قرارًا "نهائيًّا" بعدُ.
وقال بايدن في مقابلة مع قناة "بي بي إس" التلفزيونية بُثت مقتطفات منها: "لم أتخذ هذا القرار بعد. أعتقد أن هذه نيتي؛ لكني لم أتخذ القرار بشكل نهائي".
أظهر استطلاع لشبكة "أسوشيتد برس"، انخفاض نسبة تأييد الأمريكيين لفكرة ترشح الرئيس جو بايدن لولاية ثانية، وأن عددًا كبيرًا من الديمقراطيين لا يريدونه أن يترشح في عام 2024؛ وفق "سكاي نيوز".
ووفقًا لنتائج الاستطلاع التي نُشرت يوم الاثنين الماضي، أيد 37% فقط من الديمقراطيين ترشحه؛ حيث أشار كثيرون إلى القلق من أن سن 80 عامًا سيمثل عبئًا كبيرًا مع زلات لسانه، والقلق حول صحته وقدراته على ممارسة مهام وظيفته. وبينما أيد الديمقراطيون أداءه خلال العامين الماضيين؛ فإن شهيتهم لدعم حملة إعادة انتخاب بايدن تبدو متراجعة. وكان تراجع الدعم لبايدن واضحًا بشكل أكبر بين الديمقراطيين الأصغر سنًّا.
كما أظهر استطلاع لشبكة "إيه بي سي" أن 62% من الأمريكيين لا يعتقدون أن بايدن قام بإنجازات كثيرة خلال عامين من رئاسته للولايات المتحدة؛ بينما أيد 36% منهم قيامه بمبادرات لتحسين البنية التحتية والتوسع في توفير السيارات الكهربائية وفرص العمل.