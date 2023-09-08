"انتخابات أمريكية مكررة" تتهيأ: عُمْر "بايدن" يُثير مخاوف.. و"ترامب" يتقدم!

وقال "كارفيل" في مقابلة مع شبكة سي إن إن: "لا يمكنك النظر إلى هذا وعدم القول بأنك قلق. بالنسبة لي، إن الظهور على شاشة التلفزيون والقول إنني لا أجد هذا مثيرًا للقلق، أو مثيرًا للقلق على الإطلاق، سيكون أمرًا غبيًّا. لن أفعل ذلك".