القدس: جريحان في هجوم بساطور نفّذه فتى فلسطيني يبلغ 17 عامًا

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن رجلًا وفتى أصيبا بجروح في هجوم بساطور نفّذه فتى فلسطيني خارج البلدة القديمة بالقدس، قبل أن يتم توقيفه.
وقالت الشرطة في بيان إن "مشتبهًا به طعَن مدنيًّا عند متنزه باب الخليل في القدس"، ونشرت صورة للساطور الذي استخدمه في الهجوم وقد بدا ملطخًا بالدماء.
وأضاف البيان أن "عناصر شرطة منطقة القدس طاردوا المشتبه به وقبضوا عليه".
ولاحقًا أعلنت الشرطة أن الموقوف "يبلغ من العمر 17 عامًا، وهو من القدس الشرقية".
والمصابان هما رجل جروحه خطرة، وفتى إصابته طفيفة.
وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، إنها أسعفت رجلًا يبلغ من العمر 50 عامًا، بعدما أصيب بطعنات وكانت "حالته خطرة ولكن مستقرة".
بدوره قال مستشفى هداسا في القدس إنه يعالج رجلًا (56 عامًا)، أصيب بطعنات في وجهه ورقبته وذراعيه؛ مشيرًا إلى أن حالة الجريح قيد التقييم.
وقالت خدمة الطوارئ في بيان: "أصيب فتى (17 عامًا) بطعنة في البطن؛ لكن إصابته طفيفة"؛ مشيرة إلى أن المصاب سائح أجنبي لم تذكر جنسيته.