واشنطن.. اتهامات ثلاث مرات لـ"ترامب" قد تذهب به إلى السجن

وكانت عملية مداهمة من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل "ترامب" في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا العام الماضي، قد أسفرت عن مصادرة آلاف الوثائق، من بينها نحو 100 وثيقة صنّفت على أنها سرّية.