استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن العديد من الفلسطينيين استشهدوا في غارات مكثفة على أحياء الشجاعية والصبرة وتل الهوا والزيتون بمدينة غزة، كما استُشهد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط القطاع، ترافق معه عمليات قصف مكثفة طالت المناطق الشمالية لمخيم النصيرات.