العدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل لليوم الـ226.. برًّا وبحرًا وجوًّا

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ مما أسفر عن استشهاد 35.386 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79.366 آخرين، في حصيلة غير نهائية؛ إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.