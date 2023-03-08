استشهاد 6 وإصابة العشرات.. "جامعة الدول العربية" تُدين المجزرة الإسرائيلية في جنين

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم: إن المجزرة الدموية في جنين تأتي في سياق الحرب المفتوحة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، وامتدادًا لسلسلة المجازر والجرائم المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في مدن جنين ونابلس وأريحا وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية.