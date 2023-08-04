فيديو سيئ للغاية.. أبرز معارضي "بوتين" يواجه حُكمًا جديدًا بالسجن 19 سنة!

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة إكس -تويتر سابقًا- أنه إثر "محاكمة مفبركة" فإن "هذا الحكم التعسفي هو ردّ على شجاعته في انتقاد نظام الكرملين"، فيما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: إن "الاتحاد الأوروبي يندد بأشدّ العبارات بعملية توقيفه ومحاكمته والحكم عليه لدوافع سياسية".