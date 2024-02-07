"الخارجية الفلسطينية": الحواجز العسكرية في الضفة تعبيرٌ عن عقلية استعمارية انتقامية

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء وفق وكالة الأنباء الفلسطينية: هذا الفشل الدولي يؤدي يوميًّا إلى تآكل ما تبقى من مصداقية للمؤسسات الدولية والأممية ولمواقف الدول التي تدّعي الحرص على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين الفلسطينيين.