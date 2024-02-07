"الخارجية الفلسطينية": الحواجز العسكرية في الضفة تعبيرٌ عن عقلية استعمارية انتقامية

رأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن فشل المجتمع الدولي الشامل لا يقتصر على الفشل في وقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ وإنما يشمل عدم قدرته على إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فتح الطرق ورفع الحواجز أمام حركة المركبات والمواطنين في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء وفق وكالة الأنباء الفلسطينية: هذا الفشل الدولي يؤدي يوميًّا إلى تآكل ما تبقى من مصداقية للمؤسسات الدولية والأممية ولمواقف الدول التي تدّعي الحرص على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف البيان: إغلاق الطرق الرئيسية ونصب الحواجز العسكرية؛ ليس لها أي وظيفة أمنية تذكر كما تدّعي سلطات الاحتلال؛ بل هي عقوبات جماعية وتعبير عن عقلية استعمارية انتقامية تنكّل بالمواطنين وتحاول كسر إرادتهم بالصمود والبقاء في أرض وطنهم.