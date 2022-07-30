مع تكرر حوادث إطلاق النار.. "النواب الأمريكي" يقرّ منع البنادق الهجومية

مع ذلك في 1994 نجح الكونغرس في تمرير قانون يحظر البنادق الهجومية وبعض المخازن عالية السعة لمدة 10سنوات، وانتهت صلاحيته في 2004 ومنذ ذلك الحين ارتفعت مبيعات هذه الأسلحة التي يروّج لها المصنّعون على أنها "بنادق رياضية".