استشهاد 4 فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد عزالدين حمامرة؛ وأمجد خليلية؛ من بلدة جبع بمدينة جنين بعد أن استهدفت مركبتهما بوابلٍ كثيفٍ من الرصاص؛ ما أدّى إلى استشهادهما على الفور، فيما أُصيب العشرات من الفلسطينيين بجروحٍ وحالات اختناقٍ عقب اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.