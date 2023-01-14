استشهاد 4 فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية

استُشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد عزالدين حمامرة؛ وأمجد خليلية؛ من بلدة جبع بمدينة جنين بعد أن استهدفت مركبتهما بوابلٍ كثيفٍ من الرصاص؛ ما أدّى إلى استشهادهما على الفور، فيما أُصيب العشرات من الفلسطينيين بجروحٍ وحالات اختناقٍ عقب اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب في جنين متأثراً بجروحٍ خطرة أُصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو 12 يوماً.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، فجر اليوم، استشهاد شاب فلسطيني من بلدة اليامون غرب محافظة جنين شمال الضفة الغربية متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشاب يزن سامر الجعبري؛ (19 عاماً)، كان قد أُصيب في الثاني من شهر يناير الجاري، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين.
وبارتقاء الشاب الجعبري؛ ترتفع حصيلة الشهداء إلى 10 منذ بداية العام الجاري، بينهم 3 أطفال.