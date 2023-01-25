بقيمة 7.7 مليارات دولار.. العراق تُصدر 103 ملايين برميل نفط خلال ديسمبر 2022

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 100 مليون و735 ألفًا و151 برميلًا؛ فيما كانت الكميات المُصدّرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي 2 مليون و223 ألفًا و338 برميلًا.