واشنطن: ملتزمون بحل الدولتين وتحسين شروط الحياة للفلسطينيين

أكد الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، اليوم (الأربعاء)، التزام إدارة الرئيس جو بايدن بحل الدولتين، وتحسين شروط الحياة للفلسطينيين، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، ومواصلة تقديم الدعم المالي للفلسطينيين، وتحقيق إجراءات متساوية للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الحرية والكرامة والأمن والازدهار.
وقال "عمرو" خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، عبر تقنية الاتصال الهاتفي، وهو أول من يتولى هذا المنصب الجديد في الخارجية الأمريكية: "إن إدارة بايدن قدمت 680 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الشهور الـ 18 الأخيرة"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّن أن واشنطن تقدم الدعم للمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، وتعمل على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع فلسطين.