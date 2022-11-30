واشنطن: ملتزمون بحل الدولتين وتحسين شروط الحياة للفلسطينيين

وقال "عمرو" خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، عبر تقنية الاتصال الهاتفي، وهو أول من يتولى هذا المنصب الجديد في الخارجية الأمريكية: "إن إدارة بايدن قدمت 680 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الشهور الـ 18 الأخيرة"، وفقًا لـ"فرانس برس".