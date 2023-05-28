الصومال .. انتخاب الرئيس والمسؤولين الآخرين بالاقتراع المباشر بداية من العام المقبل

وكان من المقرر في البداية أن تنتقل البلاد إلى نظام الاقتراع العام في عام 2020، لكن الخلافات بين السياسيين واستمرار انعدام الأمن في عموم البلاد أجبر الحكومة على الإبقاء على نظام الاقتراع غير المباشر.