الصومال .. انتخاب الرئيس والمسؤولين الآخرين بالاقتراع المباشر بداية من العام المقبل

أعلنت الحكومة الصومالية اليوم (الأحد)، أن البلاد ستنتخب الرئيس ومسؤولين آخرين عبر الاقتراع المباشر اعتبارًا من العام المقبل، منهية بذلك نظام التصويت غير المباشر في الدولة التي تشهد صراعات واشتباكات قبلية منذ ثلاثة عقود.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا"، أنه سيتم العمل بداية من العام المقبل بنظام الانتخابات الفردية، وبالتصويت المباشر كل خمس سنوات، وفقاً لـ"رويترز".
وكان من المقرر في البداية أن تنتقل البلاد إلى نظام الاقتراع العام في عام 2020، لكن الخلافات بين السياسيين واستمرار انعدام الأمن في عموم البلاد أجبر الحكومة على الإبقاء على نظام الاقتراع غير المباشر.