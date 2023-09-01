شكل شرس وكاذب.. "ترامب" معلقاً على قضية "تضخم ثروته": تم استهدافي!

فقد قال "ترامب"، الجمعة، إنه "في قضية المدعية العامة ليتيشا جيمس في نيويورك، تم استهدافي، ولم يتم منحي هيئة محلفين، ولا تمديدات، ولا حقوق دستورية، ولا أي شيء!".