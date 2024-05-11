"هدم خيام وفصل واعتقال".. أمريكا تفضّ احتجاجات داعمة لغزة وتعتقل العشرات!

واتخذت كلية "إيفرجرين ستيت" في واشنطن خطوة مماثلة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن وافق مسؤولون بها على أن تبدأ لجنة من الكلية في اقتراح استراتيجيات "لسحب الاستثمارات من الشركات التي تتربح من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو احتلال الأراضي الفلسطينية".