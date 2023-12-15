استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد أربعة آخرون على الأقل بينهم أطفال، وأصيب عدد آخر، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس، نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.
وقصفت مدفعية الاحتلال منذ أمس وفجر اليوم أحياء عدة في مدينة خان يونس، أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.
وقصف طيران الاحتلال مربعاً سكنياً بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع؛ مما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، نقلوا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.
كما قصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا؛ مما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.
وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18787 شهيدًا ونحو 50,900 جريح، في حصيلة غير نهائية.