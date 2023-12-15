استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد أربعة آخرون على الأقل بينهم أطفال، وأصيب عدد آخر، في قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو نصر في المعسكر الغربي غرب خان يونس، نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.