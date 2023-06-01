النيران طالت بنايات المدنيين.. قتلى وجرحى بقصف متبادل بين أوكرانيا وروسيا

وأظهرت صور منشورة على موقع المدينة على الإنترنت، نوافذ محطمة في العيادة وفي مبانٍ سكنية مجاورة، كما أظهرت صور من مكان الحادث، نُشرت على شبكات للتواصل الاجتماعي، فِرَق إنقاذ وهي تساعد السكان في المباني، وتناثرت مواد البناء المحطمة في الشوارع بالخارج.