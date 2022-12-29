نهب وتدمير وبيع بالملايين.. "آثار اليمن" بين مطرقة الحوثيين وسندان إيران!

ويقول مدير مركز المنبر اليمني للدراسات أحمد الصباحي في حديثه لـ"سبق": تعمل قيادات حوثية على عملية نهب واسعة للآثار والمعالم والمجسمات والأدوات التاريخية، ويتم بيعها بملايين الدولارات في الخارج؛ مشيرًا إلى أنه أصبح هناك تجار حوثيون يمارسون التجارة بالآثار اليمنية؛ منبهًا إلى المتاحف التاريخية التي تم نهب الكثير من محتوياتها لصالح قيادات حوثية مرتبطة بإيران؛ حيث بعض الآثار تم بيعها، وبعضها يتم تخزينه في منازل القيادات وبعضها يهرّب إلى الخارج.