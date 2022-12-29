نهب وتدمير وبيع بالملايين.. "آثار اليمن" بين مطرقة الحوثيين وسندان إيران!

تشهد الهوية والتراث اليمني استهدافات إيرانية متتالية وواضحة؛ حيث تعمل إيران على نهب منظم للآثار في المتاحف والمناطق التاريخية اليمنية في المناطق الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي؛ وسط تحذيرات على أصعدة عدة.
ويقول مدير مركز المنبر اليمني للدراسات أحمد الصباحي في حديثه لـ"سبق": تعمل قيادات حوثية على عملية نهب واسعة للآثار والمعالم والمجسمات والأدوات التاريخية، ويتم بيعها بملايين الدولارات في الخارج؛ مشيرًا إلى أنه أصبح هناك تجار حوثيون يمارسون التجارة بالآثار اليمنية؛ منبهًا إلى المتاحف التاريخية التي تم نهب الكثير من محتوياتها لصالح قيادات حوثية مرتبطة بإيران؛ حيث بعض الآثار تم بيعها، وبعضها يتم تخزينه في منازل القيادات وبعضها يهرّب إلى الخارج.
ويبيّن أن المخطط الإيراني يهدف إلى طمس تاريخ اليمن؛ ولذلك تقوم المليشيات الحوثية مؤخرًا باستحداثات عشوائية وتشويه منظم لمعلم تاريخي مهم في محافظة ذمار وهو معلم "هران" تحت مبرر إقامة مشروع سياحي مزعوم بتمويل إيراني.
وأضاف: "هناك عدد من المساجد والمواقع الأثرية تعرضت للهدم والاعتداء الحوثي بشكل متعمد، ومن ذلك براقش، وقرناو، والخربة في محافظة الجوف، وهناك أكثر من 63 مَعلمًا أثريًّا ومدنًا تاريخية من آثار عواصم دويلات تاريخية في محافظة الجوف؛ أبرزها مملكة معين التي تم تدميرها بشكل متعمد من قِبَل الحوثي".
وكشف "الصباحي"، أن صنعاء القديمة شهدت هدم الحوثي لأقدم المساجد الأثرية والتاريخية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو، وهو مسجد النهرين، وتم استحداث مسجد جديد بطريقة ممنهجة تكشف نوايا الحوثي في تدمير المعالم التاريخية".
وبيّن أن ما يجري من استهداف متعمد للمتاحف والآثار والتراث التاريخي اليمني من قِبَل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران؛ يأتي في سياق إيراني ممنهج للإضرار بالهوية اليمنية وتدمير تراثها، وغرس هوية جديدة مرتبطة بالفكر الإيراني ومن ذلك بناء الأضرحة والمقابر المزخرفة وتحويلها إلى مزارات ومواقع لدر الكثير من الأموال تحت مسميات مختلفة.