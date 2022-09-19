بالفيديو.. أوكرانيا تتهم روسيا بقصف محطة نووية جنوب البلاد
اتهمت شركة "إنرغوأتوم" الحكومية الأوكرانية، اليوم (الاثنين)، روسيا بقصف موقع محطة بيفدينوكراينسك النووية في جنوب البلاد.
وقالت الشركة المشغلة للمحطات النووية الأوكرانية عبر "تلجرام": "في الـ 19 سبتمبر 2022 عند الساعة منتصف الليل وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي قصف الجيش الروسي المنطقة الصناعية حيث محطة بيفدينكراينسك النووية".
وأضافت: "وقع انفجار قوي على مسافة 300 متر فقط من المفاعلات"، وفقاً لـ"يورونيوز".
وبينت "إنرغوأتوم" أن مفاعلات المحطة الثلاثة تعمل حاليًا بانتظام، كما أن القصف لم يتسبب بسقوط قتلى أو جرحى.
وأوضحت أن القصف أدى إلى تحطم حوالي مائة نافذة في مبنى المحطة، وإلى انقطاع ثلاثة خطوط للتوتر العالي فيها لفترة وجيزة.
من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر "تلجرام": "روسيا تعرض العالم بأسره للخطر. وعلينا وقفها قبل فوات الأوان".
وأرفق منشوره بفيديو مراقبة بالأسود والأبيض يظهر انفجارًا شديداً.