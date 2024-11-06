هزم استطلاعات الرأي وخالف "علم السياسة".. "ترامب" يحقق أقوى عودة عنوانها "دراما أمريكية"

ولفت "المسلماني" إلى أن "المدرسة الأمريكية حوّلت علم السياسة إلى رياضيات وأرقام وبعض مراكز التنبؤ لها مصالح وبعضها لا يعمل بشكل دقيق، وهذه ليست أول مرة لكنها قد تكون مؤثرة للغاية في مصداقية استطلاعات الرأي، حتى من توقعوا فوز ترامب قالوا إنه سيكون بهامش محدود، لكن فوز الجمهوريون في مجلس الشيوخ وفوز ترامب المبكر بهذه الطريقة سيضع عبئًا على مراكز الاستطلاعات في المستقبل".