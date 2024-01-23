"التعليم الفلسطينية": 4551 طالبًا استُشهدوا و388 مدرسة تعرضت للتخريب منذ بداية العدوان

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، عن استشهاد 4551 طالبًا، وإصابة 8193 بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان، وصل إلى أكثر من 4510، بالإضافة إلى 7911 جريحًا؛ فيما استُشهد في الضفة 41 طالبًا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85 طالبًا.
وأشارت وفق وكالة وفا للأنباء، إلى أن 231 معلمًا وإداريًّا استشهدوا وأصيب 756 بجروح في قطاع غزة، و6 أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة.
ولفتت إلى أن 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تَعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة؛ مما أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.
وأكدت الوزارة أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن 55 مدرسة في الضفة تداوم إلكترونيًّا لوجودها في مناطق الاحتكاك مع جيش الاحتلال والمستعمرين.