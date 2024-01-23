"التعليم الفلسطينية": 4551 طالبًا استُشهدوا و388 مدرسة تعرضت للتخريب منذ بداية العدوان

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان، وصل إلى أكثر من 4510، بالإضافة إلى 7911 جريحًا؛ فيما استُشهد في الضفة 41 طالبًا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85 طالبًا.