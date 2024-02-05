إسبانيا تخصص مساعدات طارئة "للأونروا" بـ 3.5 مليون يورو

أعلنت إسبانيا، اليوم (الاثنين)، تخصيص مساعدات طارئة بقيمة 3.5 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي يتعرض عملها للخطر بسبب تعليق العديد من الدول تمويلها بفعل اتهامات إسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في كلمة أمام لجنة برلمانية: "ستفرج إسبانيا عن حزمة مساعدات طارئة بقيمة 3,5 مليون يورو لتتمكن الأونروا من مواصلة أنشطتها على المدى القصير".
وأضاف: "إن الأونروا في وضع يائس، وهناك خطر كبير من أن تُشلّ أنشطتها الإنسانية في غزة في الأسابيع المقبلة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أكد أن "الأونروا" تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.