الثانية في 7 أيام.. ضربة أوكرانية تنال من "عسكريتين" روسيتين جنوباً!

و"ميكولايف" مدينة تتحكم بالطريق المؤدية إلى أوديسا أكبر ميناء في أوكرانيا على البحر الأسود، وقد تعرضت للقصف لفترة طويلة عندما حاول الجيش الروسي الاستيلاء عليها في بداية الحرب، وتقع على بعد حوالي ستين كيلومترا عن خيرسون، العاصمة الوحيدة لمنطقة أوكرانية احتلتها روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في 24 فبراير.