"بايدن": الإفراج عن الرهائن في غزة سيتحقّق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم "الثلاثاء": "إن الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس سيتحقّق، لكني لا أريد الخوض في التفاصيل".