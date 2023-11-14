"بايدن": الإفراج عن الرهائن في غزة سيتحقّق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم "الثلاثاء": "إن الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس سيتحقّق، لكني لا أريد الخوض في التفاصيل".
وبيّن "بايدن" أنه يتحدث يوميًّا مع الأشخاص المنخرطين في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.
وردًّا على سؤال عن الرسالة التي يريد توجيهها لعائلات الرهائن، قال "بايدن": "ابقوا هناك، إننا قادمون"؛ وفقًا لـ"الحرة".
وأعلن البيت الأبيض، اليوم، أن "بريت مكغورك" كبير مستشاري "بايدن" لشؤون الشرق الأوسط، في طريقه إلى المنطقة لإجراء محادثات مع مسؤولين في إسرائيل والضفة الغربية وقطر والسعودية ودول أخرى، تتناول ضرورة حماية المدنيين في أثناء العمليات العسكرية، والجهود المستمرّة لتأمين إطلاق سراح الرهائن.