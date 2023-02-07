واشنطن تنشر فريقاً للمساعدة في التعامل مع الخسائر التي سبّبها زلزال تركيا وسوريا

وأضافت، أن فريق الاستجابة سيعمل بالتنسيق الوثيق مع السلطات التركية على الخطوط الأمامية، وكذلك مع شركائنا في الميدان والوكالات الحكومية الأمريكية، مشيرة إلى أن الفريق يقيّم الوضع ويحدّد الاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية ويعمل على توفير البحث والإنقاذ، موضحة أن فريق الاستجابة سينسق مع السلطات التركية والمنظمات الأخرى المستجيبة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة.