أمريكا تدعو رعاياها إلى مغادرة روسيا على الفور

دعت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، مواطنيها إلى مغادرة روسيا بأسرع ما يمكن، بحسب ما جاء في تحذير نشر على الموقع الإلكتروني التابع للسفارة الأميركية لدى موسكو.
وقالت السفارة: "يجب على المواطنين الأميركيين الامتناع عن السفر إلى روسيا بسبب العواقب غير المتوقعة للنزاع في أوكرانيا، يجب على من يعيش منهم في روسيا، أو يسافر إليها، مغادرة البلاد على الفور بسبب خطر الاعتقال".
ولفتت إلى أن الجانب الروسي قد يحرم مواطني الولايات المتحدة من الاعتراف بالجنسية المزدوجة، أو يحرمهم من الوصول إلى المساعدة القنصلية، أو تقوم بتجنيدهم ومنعهم من مغادرة البلاد"، وفقاً لـ"الحرة".