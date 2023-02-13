أمريكا تدعو رعاياها إلى مغادرة روسيا على الفور

وقالت السفارة: "يجب على المواطنين الأميركيين الامتناع عن السفر إلى روسيا بسبب العواقب غير المتوقعة للنزاع في أوكرانيا، يجب على من يعيش منهم في روسيا، أو يسافر إليها، مغادرة البلاد على الفور بسبب خطر الاعتقال".